FESTIVAL D’ORGUE Montpellier

FESTIVAL D’ORGUE

Rue Saint-Pierre Montpellier Hérault

Ne manquez pas le festival d’orgue à la Cathédrale St Pierre de Montpellier tous les samedis à 17h45 du 21 juin au 20 septembre 2025 !

Programme des concerts

Samedi 21 juin Jean Dekyndt & Guillaume Gionta

Œuvres de Marcello, Bach, Guilmant, Dupré, Bret

(Pour 2 et 4 mains)

Samedi 28 juin Alice Nardo (Padoue)

Œuvres de Borodine, Vierne, Duruflé, Liszt

Samedi 5 juillet Jean-Pierre Lecaudey (Saint-Rémy de Provence)

Œuvres de Widor, Ropartz, Liszt

Samedi 12 juillet Jean-Luc Perrot (Souvigny)

Œuvres de Roberday, Balbastre, Lasceux, Reuchsel

Samedi 19 juillet Mitchell Miller (New-York)

Œuvres de Rameau, Bach, Mozart, Widor

Samedi 26 juillet Jean Dekyndt (Montpellier)

Œuvres de Bach, Vierne

Samedi 2 août Octavian Saunier (Lyon)

Œuvres de Bach, Guilmant, Bridge, Bonnet

Samedi 9 août James Gough (Londres)

Œuvres de Grigny, Bach, Howells, Franck

Samedi 16 août David Cassan (Paris)

Œuvres de Liszt, Duruflé et improvisation

Samedi 23 août Guillaume Gionta (Montpellier)

Œuvres de Couperin, Bach, Mozart, Ravel

Samedi 30 août Thomas Mellan (Los Angeles)

Œuvres de Guillou, Mellan, Alkan

Samedi 6 septembre Jan Willem Jansen (Toulouse)

Bach L’Art de la fugue (1ère partie)

Samedi 13 septembre Jan Willem Jansen (Toulouse)

Bach L’Art de la fugue (2ème partie)

Samedi 20 septembre Jean Dekyndt & Guillaume Gionta

Œuvres de Perrot, Kerll, Vivaldi, Vierne, Duruflé, Litaize

(Pour 2 et 4 mains)

AUTRE ÉVÉNEMENT

Samedi 20 septembre à 16h30 Journées du Patrimoine

Découverte du grand orgue

Guillaume Gionta (grand orgue)

François Castang (présentation)

Entrée libre, participation aux frais .

Rue Saint-Pierre Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

Don’t miss the organ festival at Montpellier’s Cathédrale St Pierre every Saturday at 5:45pm from June 21 to September 20, 2025!

German :

Verpassen Sie nicht das Orgelfestival in der Kathedrale St Pierre in Montpellier jeden Samstag um 17.45 Uhr vom 21. Juni bis 20. September 2025!

Italiano :

Non perdetevi il festival d’organo della Cattedrale di Saint-Pierre a Montpellier, ogni sabato alle 17.45 dal 21 giugno al 20 settembre 2025!

Espanol :

No se pierda el festival de órgano de la catedral de San Pedro de Montpellier todos los sábados a las 17.45 h, del 21 de junio al 20 de septiembre de 2025

