FESTIVAL D’ORGUE Montpellier
FESTIVAL D’ORGUE Montpellier samedi 21 juin 2025.
FESTIVAL D’ORGUE
Rue Saint-Pierre Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-06-21
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-06-21 2025-06-28 2025-07-05 2025-07-12 2025-07-19 2025-07-26 2025-08-02 2025-08-09 2025-08-16 2025-08-23 2025-08-30 2025-09-06 2025-09-13 2025-09-20
Ne manquez pas le festival d’orgue à la Cathédrale St Pierre de Montpellier tous les samedis à 17h45 du 21 juin au 20 septembre 2025 !
Ne manquez pas le festival d’orgue à la Cathédrale St Pierre de Montpellier tous les samedis à 17h45 du 21 juin au 20 septembre 2025 !
Programme des concerts
Samedi 21 juin Jean Dekyndt & Guillaume Gionta
Œuvres de Marcello, Bach, Guilmant, Dupré, Bret
(Pour 2 et 4 mains)
Samedi 28 juin Alice Nardo (Padoue)
Œuvres de Borodine, Vierne, Duruflé, Liszt
Samedi 5 juillet Jean-Pierre Lecaudey (Saint-Rémy de Provence)
Œuvres de Widor, Ropartz, Liszt
Samedi 12 juillet Jean-Luc Perrot (Souvigny)
Œuvres de Roberday, Balbastre, Lasceux, Reuchsel
Samedi 19 juillet Mitchell Miller (New-York)
Œuvres de Rameau, Bach, Mozart, Widor
Samedi 26 juillet Jean Dekyndt (Montpellier)
Œuvres de Bach, Vierne
Samedi 2 août Octavian Saunier (Lyon)
Œuvres de Bach, Guilmant, Bridge, Bonnet
Samedi 9 août James Gough (Londres)
Œuvres de Grigny, Bach, Howells, Franck
Samedi 16 août David Cassan (Paris)
Œuvres de Liszt, Duruflé et improvisation
Samedi 23 août Guillaume Gionta (Montpellier)
Œuvres de Couperin, Bach, Mozart, Ravel
Samedi 30 août Thomas Mellan (Los Angeles)
Œuvres de Guillou, Mellan, Alkan
Samedi 6 septembre Jan Willem Jansen (Toulouse)
Bach L’Art de la fugue (1ère partie)
Samedi 13 septembre Jan Willem Jansen (Toulouse)
Bach L’Art de la fugue (2ème partie)
Samedi 20 septembre Jean Dekyndt & Guillaume Gionta
Œuvres de Perrot, Kerll, Vivaldi, Vierne, Duruflé, Litaize
(Pour 2 et 4 mains)
AUTRE ÉVÉNEMENT
Samedi 20 septembre à 16h30 Journées du Patrimoine
Découverte du grand orgue
Guillaume Gionta (grand orgue)
François Castang (présentation)
Entrée libre, participation aux frais .
Rue Saint-Pierre Montpellier 34000 Hérault Occitanie
English :
Don’t miss the organ festival at Montpellier’s Cathédrale St Pierre every Saturday at 5:45pm from June 21 to September 20, 2025!
German :
Verpassen Sie nicht das Orgelfestival in der Kathedrale St Pierre in Montpellier jeden Samstag um 17.45 Uhr vom 21. Juni bis 20. September 2025!
Italiano :
Non perdetevi il festival d’organo della Cattedrale di Saint-Pierre a Montpellier, ogni sabato alle 17.45 dal 21 giugno al 20 settembre 2025!
Espanol :
No se pierda el festival de órgano de la catedral de San Pedro de Montpellier todos los sábados a las 17.45 h, del 21 de junio al 20 de septiembre de 2025
L’événement FESTIVAL D’ORGUE Montpellier a été mis à jour le 2025-08-14 par 34 OT MONTPELLIER