Festival d’Orgue Saint Quentin 2025 Saint-Quentin

Parvis de la basilique Saint-Quentin Aisne

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-05

2025-10-03

Réservez votre premier week-end du mois d’octobre pour la deuxième édition du Festival d’Orgue Saint Quentin.

Plongez-vous dans une expérience musicale inoubliable lors du Festival d’Orgue Saint Quentin, organisé par l’association Les Amis de la Basilique de Saint-Quentin.

Du vendredi 3 au dimanche 5 octobre 2025, la majestueuse basilique ouvre ses portes pour célébrer la grandeur de l’orgue et la richesse de la musique.

Trois soirées magiques vous attendent, rythmées par les mélodies envoûtantes de l’orgue. Chaque concert promet d’être une expérience unique, alliant tradition et innovation pour élever votre âme et votre esprit.

1. Concert orgue et percussions le vendredi 3 octobre à 20 heures

Elise LEONARD organiste https://www.conservatoire-lehavre.fr/conservatoire/equipe/leonard

Jean-François DUREZ percussionniste https://jeanfrancoisdurez.wordpress.com/

Les pièces jouées seront de J-S Bach A. Girard M. Duruflé K. Abe A. Corelli A. Piazzolla J. Alain G. Lecointe Ch. Marchand

2. Concert orgue et cinéma le samedi 4 octobre à 20 heures

David CASSAN organiste https://www.davidcassan.com/

Improvisation sur le film La passion de Jeanne d’Arc de Carl Theodor Dreyer

3. Récital d’orgue le dimanche 5 octobre à 16 heures

Karol MOSSAKOWSKI organiste https://karolmossakowski.com/

Les pièces jouées seront de M. Dupré C. Franck Ch-M. Widor K. Mossakowski

Billetterie à l’Office de Tourisme, 3 rue Emile Zola à Saint-Quentin (02100).

Tél: 03.23.67.05.00

Mél tourisme@saint-quentin.fr

Billetterie en ligne https://www.destination-saintquentin.fr/boutique/

Tarifs par concert

– Plein tarif 20 €.

– Tarif réduit 10 € (moins de 26 ans).

Pass Festivalier 3 concerts au tarif unique de 50€.

Placement libre.

Programme détaillé https://www.festivalorguesaintquentin.fr/ 20 .

Parvis de la basilique Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 67 05 00 tourisme@saint-quentin.fr

