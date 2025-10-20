Festival Drakkar’Toon Cinéma Le Drakkar Dives-sur-Mer
Le festival du film d’animation est de retour avec sa 19ème édition. Des nouveautés, des avant-premières, des rencontres avec des réalisateurs, des ateliers et des goûters sont proposés.
Dès 3 ans.
Programme à venir prochainement. .
Cinéma Le Drakkar 6 rue du Général de Gaulle Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 9 77 73 54 21 contact@cinemaledrakkar-dives.fr
English : Festival Drakkar’Toon
The animated film festival is back for its 19th edition. New films, previews, meetings with directors, workshops and snacks are all on offer.
German : Festival Drakkar’Toon
Das Festival des Animationsfilms ist mit seiner 19. Ausgabe zurück. Es werden Neuheiten, Vorpremieren, Treffen mit Regisseuren, Workshops und Snacks angeboten.
Italiano :
Il festival del cinema d’animazione torna per la sua 19a edizione. Nuovi film, anteprime, incontri con i registi, laboratori e merende.
Espanol :
El festival de cine de animación regresa en su 19ª edición. Nuevas películas, preestrenos, encuentros con directores, talleres y aperitivos.
