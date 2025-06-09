Festival Drôlement Bien Le film « Coco » au Mégarama des Beaux-Arts à Besançon

Mégarama des Beaux-Arts à Besançon 3 Rue Gustave Courbet Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 14:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

La musique est bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de la Cruz. Par un étrange concours de circonstances, Miguel se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que coloré le Pays des Morts.

Infos Pratiques

Ouverture des portes une heure avant le début de la représentation. Toute sortie est définitive. Nourriture et boissons interdites.

Réservation PMR (personne en fauteuil roulant uniquement) reservations@ngproductions.fr .

Mégarama des Beaux-Arts à Besançon 3 Rue Gustave Courbet Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Festival Drôlement Bien Le film « Coco » au Mégarama des Beaux-Arts à Besançon

German : Festival Drôlement Bien Le film « Coco » au Mégarama des Beaux-Arts à Besançon

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Drôlement Bien Le film « Coco » au Mégarama des Beaux-Arts à Besançon Besançon a été mis à jour le 2025-06-13 par DOUBS TOURISME