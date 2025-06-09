Festival Drôlement Bien Le film « Didier » au Mégarama des Beaux-Arts à Besançon

Mégarama des Beaux-Arts 3 Rue Gustave Courbet Besançon Doubs

Début : 2026-01-22 20:00:00

fin : 2026-01-22

2026-01-22

Jean-Pierre, un manager d’équipe de foot, est doublement dans la mouise. Côté ballon, ça ne tourne pas rond, et côté salon, Didier, le labrador qu’on vient de lui confier s’est mystérieusement métamorphosé en homme… Une comédie culte d’Alain Chabat, où l’ex-Nul s’en donne à cœur joie, bien épaulé par Bacri en éternel râleur.

Ouverture des portes une heure avant le début de la représentation. Toute sortie est définitive. Nourriture et boissons interdites.

Réservation PMR (personne en fauteuil roulant uniquement) reservations@ngproductions.fr .

