Festival Drôlement Bien Le film « La soupe aux choux » au Mégarama des Beaux-Arts à Besançon
dimanche 25 janvier 2026.
Mégarama des Beaux-Arts à Besançon
3 Rue Gustave Courbet
Besançon
Début : 2026-01-25 11:00:00
fin : 2026-01-25
2026-01-25
Deux paysans retraités, le Glaude et le Bombé, se tiennent volontairement à l’écart du monde extérieur, plus occupés à honorer la bouteille qu’à se soucier de la marche du siècle. Un soir, une soucoupe volante se pose dans leur jardin. Un extraterrestre débonnaire s’invite à leur table…
Ouverture des portes une heure avant le début de la représentation. Toute sortie est définitive. Nourriture et boissons interdites.
Réservation PMR (personne en fauteuil roulant uniquement) reservations@ngproductions.fr .
Mégarama des Beaux-Arts à Besançon 3 Rue Gustave Courbet Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
