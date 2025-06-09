Festival Drôlement Bien Le film « La soupe aux choux » au Mégarama des Beaux-Arts à Besançon

Mégarama des Beaux-Arts à Besançon 3 Rue Gustave Courbet Besançon Doubs

Début : 2026-01-25 11:00:00

fin : 2026-01-25

2026-01-25

Deux paysans retraités, le Glaude et le Bombé, se tiennent volontairement à l’écart du monde extérieur, plus occupés à honorer la bouteille qu’à se soucier de la marche du siècle. Un soir, une soucoupe volante se pose dans leur jardin. Un extraterrestre débonnaire s’invite à leur table…

Infos Pratiques

Ouverture des portes une heure avant le début de la représentation. Toute sortie est définitive. Nourriture et boissons interdites.

Réservation PMR (personne en fauteuil roulant uniquement) reservations@ngproductions.fr .

Mégarama des Beaux-Arts à Besançon 3 Rue Gustave Courbet Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

