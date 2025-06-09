Festival Drôlement Bien Le film « La vie est un long fleuve tranquille » au Mégarama des Beaux-Arts à Besançon

Mégarama des Beaux-Arts à Besançon 3 Rue Gustave Courbet Besançon Doubs

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-01-23 20:00:00

fin : 2026-01-23

Date(s) :

2026-01-23

Benoît Magimel dans son premier rôle, des répliques cultes ( C’est lundi, c’est ravioli ! ) et la parodie désopilante de Patrick Bouchitey en curé catéchiste avec son fameux Jésus revient . Étienne Chatiliez trouve dans cette histoire de bébé échangé à la naissance le prétexte idéal pour passer au vitriol les stéréotypes sociaux.

Infos Pratiques

Ouverture des portes une heure avant le début de la représentation. Toute sortie est définitive. Nourriture et boissons interdites.

Réservation PMR (personne en fauteuil roulant uniquement) reservations@ngproductions.fr .

