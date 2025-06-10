Festival Drôlement Bien Le film « Mamma Mia ! » au Mégarama des Beaux-Arts à Besançon Mégarama des Beaux-Arts à Besançon Besançon
Mégarama des Beaux-Arts à Besançon 3 Rue Gustave Courbet Besançon Doubs
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2026-01-24 20:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Sur une île grecque, une jeune femme, sur le point de se marier, invite à la noce trois anciens amants de sa mère, espérant découvrir lequel est son père.
Infos Pratiques
Ouverture des portes une heure avant le début de la représentation. Toute sortie est définitive. Nourriture et boissons interdites.
Réservation PMR (personne en fauteuil roulant uniquement) reservations@ngproductions.fr .
Mégarama des Beaux-Arts à Besançon 3 Rue Gustave Courbet Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
