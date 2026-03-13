Festival Drôles de livres atelier “Autour de la lune” avec l’illustratrice Marjorie Béal Médiathèque de l’Orangerie Jarnac
Festival Drôles de livres atelier “Autour de la lune” avec l’illustratrice Marjorie Béal Médiathèque de l’Orangerie Jarnac samedi 25 avril 2026.
Festival Drôles de livres atelier “Autour de la lune” avec l’illustratrice Marjorie Béal
Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Atelier pendant lequel les enfants pourront créer une illustration sur le thème de l’Espace en s’inspirant de l’album Autour de la lune de Marjorie Béal. Atelier d’illustration jeune public à partir de 5 ans.
A partir de 5 ans. Sur inscription.
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Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr
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English :
Children can create a space-themed illustration based on the album Autour de la lune by Marjorie Béal. Illustration workshop for children aged 5 and over.
Ages 5 and up. Registration required.
L’événement Festival Drôles de livres atelier “Autour de la lune” avec l’illustratrice Marjorie Béal Jarnac a été mis à jour le 2026-03-13 par Destination Cognac