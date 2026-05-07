Festival Drôme de guitares : Pangani Blues de Jérémy François Maison de la musique et de la danse Valence

mercredi 21 octobre 2026 · Maison de la musique et de la danse · Valence

Informations pratiques

Valence

Festival Drôme de guitares : Pangani Blues de Jérémy François

Maison de la musique et de la danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 18:30:00

fin : 2026-10-21 18:30:00

Date(s) :

2026-10-21

Lauréat 2025 du concours international de composition, Jérémy François sera présent durant toute la semaine et dirigera les deux œuvres commandées par le festival.

.

Maison de la musique et de la danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 50 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jeremy François, the 2025 winner of the international composition competition, will be in attendance all week and will conduct the two works commissioned by the festival.

L’événement Festival Drôme de guitares : Pangani Blues de Jérémy François Valence a été mis à jour le 2026-09-11 par Valence Romans Tourisme