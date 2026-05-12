Luc-sur-Aude

FESTIVAL DRUIDES ET SOEURCIÈRES

Luc-sur-Aude Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 10:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Un festival médiéval fantastique où magie, rires et mystères s’entrelacent.

Dès 10h du matin et jusqu’à la tombée de la nuit (23h30 minuit), petits et grands sont invités à franchir les portes de cet univers hors du temps. Au cœur d’un marché artisanal féerique, véritable âme du festival, artisans et créateurs vous dévoileront leurs trésors.

Tout au long de la journée, laissez-vous emporter par une programmation immersive et vivante

Blind test enchanté

Chasse au trésor

Ateliers magiques

Spectacle de sorcières

Déambulations de musiciens sur échasses

Quand le soleil déclinera, la magie continuera de vibrer… et à 21h30, laissez-vous emporter par le concert du groupe Off the Boat pour une soirée festive sous les étoiles.

Particularité du festival un guichet de change magique permettra aux visiteurs d’échanger leurs euros contre la monnaie du festival, les Sabas, en référence aux sabbats de sorcières, afin de vivre une immersion encore plus complète.

Entre deux aventures, faites halte à notre buvette magique, où potions et douceurs sont concoctées avec soin produits naturels, recettes maison, et de quoi se restaurer tout au long de la journée (midi, après-midi et soir).

.

Luc-sur-Aude 11190 Aude Occitanie festivaldruidesetsoeurcieres@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A fantastic medieval festival where magic, laughter and mystery intertwine.

From 10 a.m. until nightfall (11.30 p.m. to midnight), young and old are invited to enter this timeless universe. At the heart of a magical craft market, the very soul of the festival, artisans and creators reveal their treasures.

Throughout the day, let yourself be carried away by a lively, immersive program:

Enchanted blind test

Treasure hunt

Magic workshops

Witch show

Strolling musicians on stilts

When the sun goes down, the magic will continue to vibrate? and at 9:30pm, let yourself be carried away by a concert by the group Off the Boat for a festive evening under the stars.

A special feature of the festival: a magic exchange counter will enable visitors to exchange their euros for the festival currency, Sabas, a reference to witches’ sabbats, for an even more complete immersion experience.

In between adventures, stop off at our magic refreshment bar, where potions and sweets are carefully concocted with natural products, homemade recipes and all-day refreshments (lunch, afternoon and evening).

L’événement FESTIVAL DRUIDES ET SOEURCIÈRES Luc-sur-Aude a été mis à jour le 2026-05-12 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin