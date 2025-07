Festival du 8 de Montcabrier Montcabrier

Festival du 8 de Montcabrier Montcabrier samedi 9 août 2025 19:00:00.

Festival du 8 de Montcabrier

Eglise Saint Louis Montcabrier Lot

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-08-09 19:00:00

fin : 2025-08-10

2025-08-09

Le 8 de Montcabrier n’est pas l’enseigne d’un tout nouveau restaurant branché mais bel et bien le nom d’un dynamique festival de musique de chambre ! Et oui ! de la musique classique !

Montcabrier, son village médiéval, l’acoustique remarquable de l’église Saint-Louis, une municipalité avide de culture, voilà largement de quoi attirer une petite bande de musiciens plutôt très parisiens… Menés tambours battants par Marie Poulanges, ces habitués des grandes salles, décident, en 2008, contre toute attente, d’élire domicile à Montcabrier tous les ans pendant une semaine. Pas folle la guêpe, Marie Poulanges s’entoure…et bien ! Uniquement d’artistes de talents car oui, petit détail, la troupe en question est issue de l’Orchestre de Paris. Du côté des artistes, le succès des premières années, les connaissances du milieu musical servent… On peut dire d’ailleurs que depuis, question concerts et programmes c’est une affaire qui roule .

Mais ensuite ? Comment fonctionne un festival de grande musique à la campagne ? Et bien on s’équipe de bénévoles, beaucoup de bénévoles, à la fibre accueillante, doués d’une volonté à toute épreuve, généreux et débrouillards, des rois et reines de la convivialité… Aussi, en 2022 nous fêterons les 15 ans du 8 de Montcabrier ! Une édition qui résonnera comme l’année des retrouvailles après 2 années de concerts perturbées, Marie Poulanges vous réserve comme à son habitude une programmation originale et inédite avec en prime les 8 saisons de Vivaldi et Piazzola entremêlées !

Réservations à partir du 15 juillet

Samedi 9 août, à 19h dans l’église de Montcabrier: « Le réveil du 8 »

BACH: Chorals extraits des cantates BWV 140 et BWV 639

MENDELSSOHN: Symphonie pour cordes n° 10

HAYDN: Trio Londres n°1

Pause

SCHUBERT: Quintette à 2 violoncelles

A la sortie du concert, un apéritif dînatoire accompagné de “bis-surprise” vous attend sur le parvis de l’église !

Les artistes de la soirée:

Violons: Eiichi Chijiiwa, Pascale Meley et Aï Nakano

Alto: Marie Poulanges

Violoncelles: Frédéric Peyrat et Delphine Biron

Contrebasse: Marie Van Wynsberge

Flûte: Vicens Prats

Clarinette: Juncal Salada Codina

Hautbois: Gildas Prado

Dimanche 10 août à 19h dans l’église de Montcabrier: « A chacun sa sérénade »

SUK: Sérénade pour cordes Andante con moto, Piu Mosso

TCHAIKOVSKY: Sérénade pour cordes Valse

ELGAR: Sérénade pour cordes Larghetto

DVORAK: Sérénade pour cordes Allegro vivace

SAINT-SAËNS: Romance opus 36 pour cor, hautbois et quatuor à cordes

SALLERAS: Caprice n°3 pour clarinette

BACH: Sarabande de la suite n°2 pour violoncelle

CONNESSON: Disco-Toccata pour clarinette et violoncelle

Pause repas

HAYDN: Symphonie n° 45 Allegro assai

MOZART: Sérénade de Don Giovanni

HAYDN: Symphonie n° 45 Adagio, Menuetto Allegretto, Presto Adagio

MOZART: Sérénade K 361 Adagio

A la pause, un repas vous sera proposé sur la place du village !

Les artistes de la soirée:

Violons: Eiichi Chijiiwa, Pascale Meley et Aï Nakano

Alto: Marie Poulanges

Violoncelles: Frédéric Peyrat et Delphine Biron

Contrebasse: Marie Van Wynsberge

Flûte: Vicens Prats

Clarinette: Juncal Salada Codina

Hautbois: Gildas Prado

Cor: Pierre Rougerie .

Eglise Saint Louis Montcabrier 46700 Lot Occitanie +33 5 65 24 67 11

English :

The « 8 de Montcabrier » is not a brand new trendy restaurant, but the name of a dynamic chamber music festival! Yes, classical music!

Montcabrier, with its medieval village, the remarkable acoustics of the Saint-Louis church and a municipality eager to promote culture, is more than enough to attract a small band of rather Parisian musicians? Led by Marie Poulanges, these regulars of large venues decided in 2008, against all odds, to make Montcabrier their home for a week every year. Not a crazy wasp, Marie Poulanges surrounds herself?and well! Only talented artists, because yes, in a small detail, the troupe in question comes from the Orchestre de Paris. As far as the artists are concerned, the success of the first years and their knowledge of the musical world have served them well? In fact, since then, concerts and programs have been « business as usual ».

But what happens next? How does a country music festival work? Well, it’s staffed by volunteers, lots of them, with a welcoming spirit, a strong will, generous and resourceful, kings and queens of conviviality? So, in 2022, we’ll be celebrating 15 years of the 8 de Montcabrier! This will be a year of reunion after 2 years of disrupted concerts, with Marie Poulanges offering her usual original and original programming, with the 8 seasons of Vivaldi and Piazzola intertwined!

Reservations from July 15

German :

Die « 8 de Montcabrier » ist nicht das Schild eines neuen, trendigen Restaurants, sondern der Name eines dynamischen Kammermusikfestivals! Und ja, klassische Musik!

Montcabrier, sein mittelalterliches Dorf, die bemerkenswerte Akustik der Kirche Saint-Louis und eine kulturbegeisterte Gemeinde all das sind gute Gründe, um eine kleine Gruppe von Musikern aus Paris anzuziehen? Unter der Leitung von Marie Poulanges beschließen diese an große Säle gewöhnten Musiker 2008 entgegen allen Erwartungen, sich jedes Jahr eine Woche lang in Montcabrier niederzulassen. Die Wespe ist nicht verrückt, aber Marie Poulanges umgibt sich gut! Und zwar ausschließlich mit talentierten Künstlern, denn die Truppe stammt aus dem Orchestre de Paris. Der Erfolg der ersten Jahre und die Kenntnisse des musikalischen Umfelds kommen den Künstlern zugute Man kann übrigens sagen, dass die Konzerte und Programme seitdem « eine runde Sache » sind.

Aber wie geht es weiter? Wie funktioniert ein Musikfestival auf dem Land? Nun, man stattet sich mit Freiwilligen aus, vielen Freiwilligen, mit einer gastfreundlichen Ader, einem unerschütterlichen Willen, großzügig und einfallsreich, Königen und Königinnen der Geselligkeit? Im Jahr 2022 werden wir das 15-jährige Jubiläum des « 8 de Montcabrier » feiern! Marie Poulanges hält wie immer ein originelles und neuartiges Programm für Sie bereit, das die 8 Jahreszeiten von Vivaldi und Piazzola miteinander vereint!

Reservierungen ab dem 15. Juli

Italiano :

8 de Montcabrier » non è il nome di un nuovo ristorante alla moda, ma il nome di un dinamico festival di musica da camera! Sì, musica classica!

Montcabrier, con il suo borgo medievale, la notevole acustica della chiesa di Saint-Louis e un comune desideroso di promuovere la cultura, è più che sufficiente per attirare un piccolo gruppo di musicisti piuttosto parigini? Guidati da Marie Poulanges, questi habitué dei grandi locali hanno deciso nel 2008, contro ogni previsione, di fare di Montcabrier la loro casa per una settimana all’anno. Non essendo una vespa impazzita, Marie Poulanges si è circondata? e bene! Solo artisti di talento, perché sì, in un piccolo dettaglio, la troupe in questione proviene dall’Orchestre de Paris. Per quanto riguarda gli artisti, il successo dei primi anni e la loro conoscenza del mondo musicale gli sono stati utili? Anzi, si può dire che da allora i concerti e i programmi sono stati « business as usual ».

Ma cosa succede dopo? Come si gestisce un festival di grande musica in campagna? Beh, è gestito da volontari, tanti volontari, con spirito di accoglienza, voglia di fare, generosi e intraprendenti, re e regine della convivialità? Nel 2022, dunque, festeggeremo i 15 anni dell’8 de Montcabrier! Sarà un anno di riunioni dopo 2 anni interrotti di concerti, e Marie Poulanges ha in serbo per voi un programma originale e inedito, con le 8 stagioni di Vivaldi e Piazzola intrecciate come bonus!

Prenotazioni dal 15 luglio

Espanol :

8 de Montcabrier » no es el nombre de un nuevo restaurante de moda, sino el de un dinámico festival de música de cámara Sí, música clásica

Montcabrier, con su pueblo medieval, la extraordinaria acústica de la iglesia Saint-Louis y un municipio deseoso de promover la cultura, es más que suficiente para atraer a una pequeña banda de músicos más bien parisinos.. Liderados por Marie Poulanges, estos habituales de las grandes salas decidieron en 2008, contra todo pronóstico, hacer de Montcabrier su hogar durante una semana al año. No una avispa loca, Marie Poulanges se rodeó… ¡y bien! Sólo artistas de talento, porque sí, en un pequeño detalle, la troupe en cuestión procede de la Orquesta de París. En cuanto a los artistas, el éxito de los primeros años y su conocimiento del mundo musical les han servido de mucho? De hecho, es justo decir que desde entonces, los conciertos y los programas han sido « lo de siempre ».

Pero, ¿qué viene ahora? ¿Cómo se gestiona un festival de buena música en el campo? Pues con voluntarios, muchos voluntarios, con espíritu acogedor, voluntad de sobra, generosos e ingeniosos, reyes y reinas de la convivencia? Así pues, en 2022 celebraremos los 15 años de los 8 de Montcabrier Será un año de reencuentros tras 2 años interrumpidos de conciertos, y Marie Poulanges les tiene reservado un programa original y original, ¡con las 8 temporadas de Vivaldi y Piazzola entrelazadas como bonus!

Reservas a partir del 15 de julio

L'événement Festival du 8 de Montcabrier Montcabrier a été mis à jour le 2025-06-26