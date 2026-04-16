Festival du Bec Théâtre et musique en plein air Château du Bec Saint-Martin-du-Bec
Festival du Bec Théâtre et musique en plein air Château du Bec Saint-Martin-du-Bec vendredi 15 mai 2026.
Saint-Martin-du-Bec
Festival du Bec Théâtre et musique en plein air
Château du Bec 4 Route du Château Saint-Martin-du-Bec Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-15 10:30:00
fin : 2026-05-17 23:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Pour cette première édition 2026, venez découvrir des pièces de théâtre et des concert répartis sur tout le parc du Château du Bec sous un grand soleil de printemps !
Sur place, bars, food trucks et stands de créateurs locaux vous attendent !
Toute l’équipe du Festival du Bec a hâte de vous accueillir du 15 au 17 mai prochain !
Sur réservation
Retrouvez ci-dessous le programme détaillé .
Château du Bec 4 Route du Château Saint-Martin-du-Bec 76133 Seine-Maritime Normandie contact@chateaudubec.com
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L’événement Festival du Bec Théâtre et musique en plein air Saint-Martin-du-Bec a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie