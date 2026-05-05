Festival du bien-être dans le jardin, Il Giardino della Valle, via Plinio, Cernobbio, Rovenna

Festival du bien-être dans le jardin Dimanche 7 juin, 09h00 Il Giardino della Valle, via Plinio, Cernobbio Como

L’entrée au Festival du bien-être a une contribution de 5 euros. Certaines activités de groupe seront libres, d’autres payantes au coût de 10 ou 15 euros. Les activités individuelles auront un coût de 20 à 40 euros selon la durée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

À l’occasion de l’événement national APGI Rendez-vous dans le jardin, nous participerons avec un événement dédié au bien-être dans le cadre précieux du Giardino della Valle, déjà toile de fond de nombreux festivals du bien-être ces dernières années.

Le thème de cette nouvelle édition 2026 sera La Vista :

Le thème 2026 veut être une invitation à multiplier les regards sur le jardin, à déchiffrer sa complexité, à atteindre l’invisible à travers le visible.

Toujours fort sera le cadre de référence qui nous tient à cœur : le lien indissoluble entre la Nature et l’Homme, qui en fait partie et dans laquelle on peut retrouver le bien-être psychophysique mis à rude épreuve dans le monde moderne et anthropocentrique.

Nous aurons donc l’occasion d’approfondir cette thématique de plusieurs points de vue : symbolique, psychologique, psychosomatique, archétypal, corporel à travers des conférences, ateliers : pendant la manifestation, le Jardin sera animé par des activités de groupe comme des conférences et des ateliers qui se dérouleront tout au long de la journée. Disséminés dans les coins les plus suggestifs du jardin seront ensuite déployés les professionnels du bien-être disponibles pour des consultations et des traitements et un marché artisanal avec des objets holistiques, décoratifs, bijoux à thème floral. Voici quelques-unes des activités présentes à l’initiative : séminaire sur les aspects symboliques et psychosomatiques de la vue, yoga, mindfullness, artetherapy, récolte des herbes et fabrication d’encens, bain de gong, tissage par macramé, constellations familiales, rééquilibrage énergétique, astrologie, massages…

Il Giardino della Valle, via Plinio, Cernobbio via Plinio, Cernobbio Rovenna 22026 Como Lombardia 3478707457 http://www.ilgiardinodellavalle.it https://www.facebook.com/ilgiardinodellavalle le Jardin botanique créé à partir d’une décharge par Nonna Pupa depuis les années 80 est maintenant un havre de paix dans le centre de Cernobbio est situé à côté de Villa D’Este

À l’occasion de l’événement national APGI Rendez-vous dans le jardin, nous participerons avec un événement dédié au bien-être dans le cadre précieux du Giardino della Valle, déjà toile de fond du …

©SilviaOstini