Festival du Bitume et des Plumes Besançon

Festival du Bitume et des Plumes Besançon vendredi 3 octobre 2025.

Festival du Bitume et des Plumes

Place Granvelle Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-03

.

Place Granvelle Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

English : Festival du Bitume et des Plumes

German : Festival du Bitume et des Plumes

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival du Bitume et des Plumes Besançon a été mis à jour le 2025-09-03 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON