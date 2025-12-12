Festival du Bleu en Hiver Ensemble Godot Roberto Negro Théâtre l’Empreinte Tulle

Festival du Bleu en Hiver Ensemble Godot Roberto Negro

Théâtre l’Empreinte Quai de la République Tulle Corrèze

Tarif : 10 – 10 – 23 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-22

fin : 2026-01-22

Date(s) :

2026-01-22

Fin ciseleur, inventeur téméraire, Roberto Negro, le pianiste, avance dans sa musique avec sérieux et facéties. Sa musique, comme le théâtre de Beckett, est d’abord dédiée à celles et ceux qui en jouent et déjouent sonorités et textures. Il en va ainsi dans cet Ensemble Godot, où Adrien Chennebault, Fanny Meteier, Sophie Bernado et Sylvain Lemêtre, parmi les huit figures importantes et montantes de la scène hexagonale, échangent avec un pupitre de huit cuivres issus du Conservatoire national supérieur Musique et Danse de Lyon. Piano, percussions et ensemble à vents, encadrés par les subtilités de la partition, investissent un terrain de jeu plus rugueux, avec la plus joyeuse des libertés musicales, celle de l’improvisation. .

Théâtre l'Empreinte Quai de la République Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

