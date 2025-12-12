Festival du Bleu en Hiver Hugh Coltman Théâtre L’Empreinte Tulle

Festival du Bleu en Hiver Hugh Coltman

Théâtre L'Empreinte Quai de la République Tulle Corrèze

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Dans la galaxie des crooneurs à belle gueule, Hugh Coltman, ancien membre de The Hoax est une sorte de comète. Rocker, faiseur de ses propres torch-songs, à l’aise en solo comme en combo, groovy et joueur, égal en première partie des tournées de Vanessa Paradis comme dans un disque de reprises du grand Nat King Cole.

Théâtre L'Empreinte Quai de la République Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

