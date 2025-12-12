Festival Du Bleu en Hiver POkPok Jazz Place Gambetta Tulle

Festival Du Bleu en Hiver POkPok Jazz

Place Gambetta Magic Mirror Tulle Corrèze

2026-01-22

fin : 2026-01-22

2026-01-22

Pokpok, du jazz pour toctoc ? Pas vraiment. Bien entendu il y a du doumdoumdoum, du taptap et post-bop. Du son, oui, des sonorités en pagaille, aussi. Dans la musique et dans le nom de ce trio. C’est dansant, ça chante et c’est très joueur. Avec cette malice jamais factice dans l’œil qu’ont celles et ceux qui savent partager le plaisir des mélodies. Bastien Weeger, moitié du très beau duo NoSax NoClar, membre des GrooveCatchers, Alain Josué activiste au sein du PoCollectif poitevin. Si leur clarinette, saxophone et percussions se frottent à la contrebasse de Pablo Burchard, c’est bien sûr pour faire pokpok puis clapclap avec leurs rumbas, chansons traditionnelles et jazz brut, mais c’est surtout pour s’ébattre dans les détours harmoniques, les sautes d’accords et la douceur boisée des nuances dont ce trio est capable, une fois réuni. .

Place Gambetta Magic Mirror Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

