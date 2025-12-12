Festival du Bleu en Hiver Sarah McCoy Théâtre L’Empreinte Tulle

Festival du Bleu en Hiver Sarah McCoy

Dans un habile jeu de mots, Sarah McCoy glissait le titre Forget Me Knot dans High Priestess, album envoûtant sorti en 2023. Bien sûr, personne n’a oublié la grande prêtresse soul-blues. La chanteuse s’est imposée pour rester au fur et à démesure. Sans triche, sans fard. Riche. Homeless dans les rues de Dutchess, formée dans celles de la Nouvelle-Orléans, puis repérée à Paris par Chilly Gonzales, signée chez Blue Note. À presque quarante ans, sa vie rejoint celle de la Légende Dorée du jazz. En scène, c’est une mise à nu sensitive et implacable qui s’opère. Voix puissante, nuances suaves et modulations exubérantes. L’arsenal exquis de cette magicienne prend racine dans ses tripes et s’approche de tous les registres, du métal à l’électro, du chant en français, des ballades anglaises mélancoliques. Discrets pourtant, ses emprunts, tant l’ADN de la high priestess est noué (knot) .

