Festival du Bleu en Hiver Soirée au Magic Mirror Celine Dessberg/Matthis Pascaud Loup(s)/ Jungle Sauce/Vidange Tulle

Festival du Bleu en Hiver Soirée au Magic Mirror Celine Dessberg/Matthis Pascaud Loup(s)/ Jungle Sauce/Vidange

Place Gambetta Tulle Corrèze

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

✦ CELINE DESSBERG | Pop-harpe | Chanteuse, compositrice et harpiste, mixant un ADN franco-mongole, fan du rock des Strokes, du ska des Specials, de la chanson magistrale à la Barbara et des blues de velours de Chet Baker. Pas simple de combiner tout ceci dans une même personne

✦ MATTHIS PASCAUD LOUP(S) | jazz de meute | Avec Loup(s), Matthis Pascaud fait mue. Musicien indispensable de la réussite et de la légèreté des sets de Marion Rampal, Hugh Coltman ou comme l’an passé à Tulle, d’Erik Truffaz. C’est en quartet qu’il rejoint aujourd’hui la meute des leaders jazzophiles.

✦ JUNGLE SAUCE | groove moelleux | Avec Jungle Sauce, on plane, on s’ambiance, on se laisse prendre sans aucun mal dans les filets de ces trois cocos-là, petits cousins frenchy et tous neufs de Dhafer Youssef et de Mildlife, du krautrock et de la psycho-techno affamée. Traif 10 € Billetterie sur place .

Place Gambetta Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 22 15 22

