Festival du Bleu en Hiver Soirée Magic Mirror DJSet Echt ! Oasis Bomm Echt ! Ammor 808 Tulle

Festival du Bleu en Hiver Soirée Magic Mirror DJSet Echt ! Oasis Bomm Echt ! Ammor 808

Place Gambetta Tulle Corrèze

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

✦Avant leur passage live, ECHT! laisse doucement chauffer l’ambiance en ouverture de soirée.

✦OASIS BOUM OASIS BOOM | Boum Boum Jazz | Ce boom provoqué par ce duo n’est fait que de joie, ce boom-boom est celui d’une fête inventée avec des riffs venus d’un rock du désert, des frappes venues du Mali, de la techno ou du maloya.

✦ECHT! | Jazz garage | Du festival de Dour à Londres, de Paris à Amsterdam, le quatuor bruxellois a uni ses huit mains dans une musique férocement portée sur la transe magnétique.

✦ AMMAR 808 AMMAR 808 | transe synthétique | Avec son nom de synthétiseur des années magiques, Ammar 808 bouscule et pixellise les racines même de sa musique. Clameurs fiévreuses et audaces grand format, le producteur tunisien joue le jeu des grands de ce registre.

