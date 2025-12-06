FESTIVAL DU BOEUF 2025 Charolles
PARC DES EXPOSITION 46 ROUTE DE MACON Charolles Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-06
fin : 2026-12-06
2025-12-06 2025-12-07 2026-12-05
Le rendez-vous incontournable du Charolais se voit cette année contraint de s’adapter aux conditions sanitaires et à la législation en vigueur en Saône-et-Loire, dues à la DNC.
Une nouvelle organisation en découle pour une édition spéciale…
Mais rassurez-vous la convivialité reste plus que jamais au cœur de l’événement !
Retrouvons-nous pour deux jours de partage, de saveurs et de traditions autour de nos éleveurs et de leur savoir-faire exceptionnel
Au programme
– Repas gourmands
– Animations musicales
– Marché de producteurs
– Stands partenaires
– Remise de prix aux éleveurs
Ambiance festive pour toute la famille
Pensez à réserver vos repas dès maintenant ! Date limite 28 novembre 2025
Et surtout, partagez l’information autour de vous ! .
