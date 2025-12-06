FESTIVAL DU BOEUF 2025 Charolles

FESTIVAL DU BOEUF 2025

PARC DES EXPOSITION 46 ROUTE DE MACON Charolles Saône-et-Loire

Début : 2025-12-06

fin : 2026-12-06

2025-12-06 2025-12-07 2026-12-05

Le rendez-vous incontournable du Charolais se voit cette année contraint de s’adapter aux conditions sanitaires et à la législation en vigueur en Saône-et-Loire, dues à la DNC.

Une nouvelle organisation en découle pour une édition spéciale…

Mais rassurez-vous la convivialité reste plus que jamais au cœur de l’événement !

Retrouvons-nous pour deux jours de partage, de saveurs et de traditions autour de nos éleveurs et de leur savoir-faire exceptionnel

Au programme

– Repas gourmands

– Animations musicales

– Marché de producteurs

– Stands partenaires

– Remise de prix aux éleveurs

Ambiance festive pour toute la famille

Pensez à réserver vos repas dès maintenant ! Date limite 28 novembre 2025

Et surtout, partagez l’information autour de vous ! .

PARC DES EXPOSITION 46 ROUTE DE MACON Charolles 71120 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 84 21 11 44 contact@socagricharolles.fr

