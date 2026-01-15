Festival du Bruit qui Pense Hôtel de Ville Louveciennes
Festival du Bruit qui Pense Hôtel de Ville Louveciennes samedi 7 février 2026.
Festival du Bruit qui Pense
Hôtel de Ville 30 rue du Général Leclerc Louveciennes Yvelines
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-07
Festival international de musique se déroulant à Louveciennes, créé en 2016.
.
Hôtel de Ville 30 rue du Général Leclerc Louveciennes 78430 Yvelines Île-de-France +33 7 68 33 44 78 festivalbruitquipense@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
International music festival held in Louveciennes, created in 2016.
L’événement Festival du Bruit qui Pense Louveciennes a été mis à jour le 2026-01-13 par Conseil Départemental des Yvelines