Festival du Bruit qui Pense Hôtel de Ville Louveciennes

Festival du Bruit qui Pense

Hôtel de Ville 30 rue du Général Leclerc Louveciennes Yvelines

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-07

Festival international de musique se déroulant à Louveciennes, créé en 2016.

Hôtel de Ville 30 rue du Général Leclerc Louveciennes 78430 Yvelines Île-de-France +33 7 68 33 44 78 festivalbruitquipense@gmail.com

English :

International music festival held in Louveciennes, created in 2016.

