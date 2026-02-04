FESTIVAL DU CERF VOLANT Canet-en-Roussillon

FESTIVAL DU CERF VOLANT

Plage centrale Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Début : Lundi 2026-04-21 10:00:00

fin : 2026-04-21 17:00:00

2026-04-21 2026-04-22

Le rendez-vous des petits et grands pour un festival de cerfs-volants haut en couleur !

Plage centrale Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

A colorful kite festival for young and old!

