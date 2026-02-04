FESTIVAL DU CERF VOLANT Canet-en-Roussillon
FESTIVAL DU CERF VOLANT Canet-en-Roussillon mardi 21 avril 2026.
FESTIVAL DU CERF VOLANT
Plage centrale Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Début : Lundi 2026-04-21 10:00:00
fin : 2026-04-21 17:00:00
2026-04-21 2026-04-22
Le rendez-vous des petits et grands pour un festival de cerfs-volants haut en couleur !
Plage centrale Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00
English :
A colorful kite festival for young and old!
