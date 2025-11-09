Festival du chant choral à l’église Saint Gall à Niedermorschwihr Niedermorschwihr
Festival du chant choral à l’église Saint Gall à Niedermorschwihr Niedermorschwihr dimanche 9 novembre 2025.
Nous vous donnons rendez-vous selon la date avec les chorales les petits chanteurs de Guewenheim , Octuor vocal Callisto, Turbulence, Choeur des rives de la Thur.
Le clocher vrillé en musique !
Au programme
Dimanche 9 novembre
Les petits chanteurs de Guewenheim Direction Benoît RUTHMANN
Dimanche 16 novembre
Octuor vocal Callisto Direction Véronique OUGIER
Dimanche 23 novembre
Turbulence Direction Isabel MOONY LOPEZ
Dimanche 30 novembre
Choeur des rives de la Thur Direction Pascale PARAYRE .
33 -34 rue de l’Eglise Niedermorschwihr 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 6 13 78 12 27 acvn68230@gmail.com
English :
We look forward to seeing you on the day with the following choirs: Les petits chanteurs de Guewenheim, Octuor vocal Callisto, Turbulence, Choeur des rives de la Thur.
German :
Wir verabreden uns je nach Datum mit den Chören: Les petits chanteurs de Guewenheim , Octuor vocal Callisto, Turbulence, Choeur des rives de la Thur.
Italiano :
Vi aspettiamo il giorno della manifestazione con i seguenti cori: Les petits chanteurs de Guewenheim, Octuor vocal Callisto, Turbulence, Choeur des rives de la Thur.
Espanol :
Les esperamos ese día con los siguientes coros: Les petits chanteurs de Guewenheim, Octuor vocal Callisto, Turbulence, Choeur des rives de la Thur.
