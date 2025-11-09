Festival du chant choral à l’église Saint Gall à Niedermorschwihr Niedermorschwihr

Festival du chant choral à l’église Saint Gall à Niedermorschwihr

33 -34 rue de l’Eglise Niedermorschwihr Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-09 17:00:00

Nous vous donnons rendez-vous selon la date avec les chorales les petits chanteurs de Guewenheim , Octuor vocal Callisto, Turbulence, Choeur des rives de la Thur.

Le clocher vrillé en musique !

Au programme

Dimanche 9 novembre

Les petits chanteurs de Guewenheim Direction Benoît RUTHMANN

Dimanche 16 novembre

Octuor vocal Callisto Direction Véronique OUGIER

Dimanche 23 novembre

Turbulence Direction Isabel MOONY LOPEZ

Dimanche 30 novembre

Choeur des rives de la Thur Direction Pascale PARAYRE .

English :

We look forward to seeing you on the day with the following choirs: Les petits chanteurs de Guewenheim, Octuor vocal Callisto, Turbulence, Choeur des rives de la Thur.

German :

Wir verabreden uns je nach Datum mit den Chören: Les petits chanteurs de Guewenheim , Octuor vocal Callisto, Turbulence, Choeur des rives de la Thur.

Italiano :

Vi aspettiamo il giorno della manifestazione con i seguenti cori: Les petits chanteurs de Guewenheim, Octuor vocal Callisto, Turbulence, Choeur des rives de la Thur.

Espanol :

Les esperamos ese día con los siguientes coros: Les petits chanteurs de Guewenheim, Octuor vocal Callisto, Turbulence, Choeur des rives de la Thur.

