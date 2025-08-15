Festival du chant de marin et des musiques des mers du monde Paimpol

Le Port Paimpol Côtes-d’Armor

Début : 2027-08-06

fin : 2027-08-08

2027-08-06

Les découvertes musicales font toujours la particularité du festival paimpolais. Une nouvelle fois, le Festival du Chant de Marin sera dédié au voyage, au rêve et à l’évasion, à la rencontre, au dépaysement. Enracinement, ouverture et bien sûr, bonne humeur seront au rendez-vous ! Au programme, les musiques du monde, les chants de marin, la musique bretonne et les festoù-noz, et les « arts de la rue et des quais » devenus au fil des éditions un marqueur du festival paimpolais. Sans oublier les expositions, les animations jeune public, les dégustations de produits locaux… et les quelques deux cents bateaux traditionnels à la fois acteurs et décor magnifique du festival. .

Le Port Paimpol 22500 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 55 12 77

