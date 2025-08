Festival du château de Monlet le bourg Monlet

Début : Vendredi 2025-08-08

fin : 2025-08-09

Pour la quatrième année consécutive, le château de Monlet actuellement en cours de restauration va ouvrir exceptionnellement ses portes au public pour deux rendez-vous culturels en ce début août.

Pensez à réserver !

le bourg Château de Monlet Monlet 43270 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 65 39 61 43

English :

For the fourth year running, the Château de Monlet, currently undergoing restoration, will exceptionally open its doors to the public for two cultural events in early August.

Don’t forget to book!

German :

Das vierte Jahr in Folge öffnet das Schloss Monlet, das derzeit restauriert wird, Anfang August ausnahmsweise seine Türen für zwei kulturelle Veranstaltungen für die Öffentlichkeit.

Denken Sie an eine Reservierung!

Italiano :

Per il quarto anno consecutivo, il Castello di Monlet, attualmente in fase di restauro, aprirà eccezionalmente le sue porte al pubblico per due eventi culturali all’inizio di agosto.

Non dimenticate di prenotare!

Espanol :

Por cuarto año consecutivo, el castillo de Monlet, actualmente en obras de restauración, abrirá excepcionalmente sus puertas al público para dos actos culturales a principios de agosto.

¡No olvide reservar!

