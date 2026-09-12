Informations pratiques

Deauville

Festival du cinéma américain Carte blanche à Catherine Deneuve COMPLET

Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:30:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Comment retrouver la justesse des mots dans un monde saturé de certitudes, de réactions immédiates et de discours simplificateurs ?

Pour cette 52ᵉ édition, le Festival du cinéma américain de Deauville propose au public une rencontre exceptionnelle avec une icône du 7ᵉ art. Le samedi 12 septembre, la comédienne Catherine Deneuve échangera sur sa vision du cinéma américain en dévoilant sa filmothèque coup de cœur, au coeur des Franciscaines.

Une conversation animée par le journaliste Loïc Prigent.

Avec le soutien de Chanel. .

Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20

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English : Festival du cinéma américain Carte blanche à Catherine Deneuve COMPLET

How can we find the right words in a world saturated with certainties, knee-jerk reactions and simplistic rhetoric?

L’événement Festival du cinéma américain Carte blanche à Catherine Deneuve COMPLET Deauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SPL Deauville