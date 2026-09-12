Festival du cinéma américain Carte blanche à Catherine Deneuve COMPLET Deauville
samedi 12 septembre 2026 · Deauville
Informations pratiques
Deauville
Festival du cinéma américain Carte blanche à Catherine Deneuve COMPLET
Les Franciscaines Deauville Deauville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:30:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Comment retrouver la justesse des mots dans un monde saturé de certitudes, de réactions immédiates et de discours simplificateurs ?
Pour cette 52ᵉ édition, le Festival du cinéma américain de Deauville propose au public une rencontre exceptionnelle avec une icône du 7ᵉ art. Le samedi 12 septembre, la comédienne Catherine Deneuve échangera sur sa vision du cinéma américain en dévoilant sa filmothèque coup de cœur, au coeur des Franciscaines.
Une conversation animée par le journaliste Loïc Prigent.
Avec le soutien de Chanel. .
Les Franciscaines Deauville Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 61 52 29 20
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English : Festival du cinéma américain Carte blanche à Catherine Deneuve COMPLET
How can we find the right words in a world saturated with certainties, knee-jerk reactions and simplistic rhetoric?
L’événement Festival du cinéma américain Carte blanche à Catherine Deneuve COMPLET Deauville a été mis à jour le 2026-08-31 par OT SPL Deauville
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