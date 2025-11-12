FESTIVAL DU CINEMA Bourgueil

BOURGUEIL Bourgueil Indre-et-Loire

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

5.5

Tarif Groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-12

Organisé par les cinémas et la ville, en partenariat le 16ème festival du cinéma de Bourgueil promet d’être riche en émotions avec une programmation éclectique pour tous les publics y compris dès séances à destination des scolaires.

BOURGUEIL Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 97 80 34 contact@bourgueil.fr

English :

Organized by the town and its cinemas in partnership, the 16th Bourgueil Film Festival promises to be a richly emotional event, with an eclectic program for all audiences, including sessions for schoolchildren.

German :

Das 16. Filmfestival in Bourgueil wird von den Kinos und der Stadt in Partnerschaft organisiert und verspricht mit seinem eklektischen Programm für alle Zuschauer, einschließlich Schulvorstellungen, reich an Emotionen zu werden.

Italiano :

Organizzato in collaborazione dai cinema della città e dalla città stessa, il 16° Festival del Cinema di Bourgueil promette di essere un evento ricco di emozioni, con un programma eclettico per tutti i tipi di pubblico, comprese le sessioni per i bambini delle scuole.

Espanol :

Organizado en colaboración por los cines de la ciudad y la propia ciudad, el 16º Festival de Cine de Bourgueil promete ser un acontecimiento rico en emociones, con un programa ecléctico para todos los públicos, incluidas sesiones para escolares.

