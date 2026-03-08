Festival du cinéma britannique Place de l’étoile Carantec
Place de l’étoile Cinéma l’étoile Carantec Finistère
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-12
Troisième édition du film britannique
8 FILMS 10 PROJECTIONS
Le programme sera disponible deux semaines avant l’événement sur le site du Cinéma l’Étoile de Carantec.
La journée du vendredi est consacrée à la projection Les sœurs Brontë avec présentation et débat par Mr Stéphane Labbé.
Une tombola aura lieu, avec en premier prix un bon de 200€ offert par Brittany Ferries, valable sur un séjour, ainsi que d’autres lot .
Place de l’étoile Cinéma l’étoile Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 9 72 98 20 57
English : Festival du cinéma britannique
