Festival du cinéma britannique Place de l’étoile Carantec

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-12

Troisième édition du film britannique

8 FILMS 10 PROJECTIONS

Le programme sera disponible deux semaines avant l’événement sur le site du Cinéma l’Étoile de Carantec.

La journée du vendredi est consacrée à la projection Les sœurs Brontë avec présentation et débat par Mr Stéphane Labbé.

Une tombola aura lieu, avec en premier prix un bon de 200€ offert par Brittany Ferries, valable sur un séjour, ainsi que d’autres lot .

Place de l’étoile Cinéma l’étoile Carantec 29660 Finistère Bretagne +33 9 72 98 20 57

