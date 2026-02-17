Festival du Cinéma Espagnol de Nantes Cinéma Katorza Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-25 –
Gratuit : non  Tout public 

Avec plus de 60 films inédits (fictions, documentaires, longs et courts-métrages, films du patrimoine, films « jeune public »…), 40 invités, 200 projections en version originale sous-titrée à chaque édition, ainsi que de nombreuses rencontres-débats, le Festival du Cinéma Espagnol de Nantes est peu à peu devenu le rendez-vous majeur du cinéma espagnol en France. Rendez-vous pour la 35e édition du 21 au 29 mars 2026 au cinéma Katorza, au Théâtre Graslin et à l’Espace Cosmopolis.

Cinéma Katorza Centre-ville Nantes 44000
02 51 84 90 60 https://nantes.katorza.fr/ https://www.facebook.com/cinespagnol/


