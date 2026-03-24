Festival du cinéma et de la culture italienne Quai des Dunes Étel

Festival du cinéma et de la culture italienne

Quai des Dunes 9 Boulevard Charles de Gaulle Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-27

Tous les ans, Quai Des Dunes propose Quai Des Mondes, le festival du cinéma et des cultures du monde.

Pour sa deuxième édition du 27 au 29 mars 2026, l’Italie fait escale à notre Quai.

Neuf films seront proposés dont plusieurs avant-premières. Tous seront présentés par un spécialiste du film italien Olivier Goujon.

Outre les films, seront aussi proposés des ateliers de cuisine (fabrication de pâtes, de dessert), des ateliers de cinéma, un atelier Pinocchio…

Des conférences sur la musique italienne ou la littérature, des livres, des écrivains, etc. seront aussi au rendez-vous. Et tout ceci tant pour les adultes, que pour les enfants.

De nombreux partenaires seront présents ce week-end mais aussi avant et après. La médiathèque d’ETEL, d’Erdeven, de Belz, les librairies de Port Louis (La dame blanche), d’Erdeven (La tanière du poulpe), de Kervignac (Chouette Coop), des spectacles de marionnettes à Erdeven…

⚡ Bref un évènement qui veut nous faire (re) découvrir la culture italienne et qui va rayonner sur tout le territoire… .

Quai des Dunes 9 Boulevard Charles de Gaulle Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 20 66

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English :

L’événement Festival du cinéma et de la culture italienne Étel a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon