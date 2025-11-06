Festival du Cinéma Indonésien Club de l’Etoile cinéma Paris

L’Ambassade d’Indonésie à Paris en collaboration avec l’association Pasar Malam vous présentons une événement pour découvrir l’Indonésie, toujours à l’occasion du 75ème anniversaire des relations diplomatiques entre l’Indonésie et la France, nous le célébrons de manière festive !

Cette fois, vous observerez de près la vie sociale et culturelle en Indonésie à travers ce « Festival du cinéma indonésien ».

6-7 novembre 2025. à partir de 18h30

Club de l’Etoile Cinéma. 14 rue Troyon, 75017 Paris.

Quatre films sont organisés pour vous montrer la vraie vie indonésienne. Chaque film sera suivi d’une discussion si vous souhaitez en savoir plus !

Ces quatre films sont :

Les femmes de l’ile de Rote (au jeudi le 6 novembre 2025. 18h30 – 20h41. Commencé par l’inauguration du festival.)

Titre International : Women from Rote Island

Sur l’île de Rote, Orpha retarde les funérailles de son mari dans l’attente de sa fille Martha, partie travailler en Malaisie. Le retour de cette dernière plonge la communauté féminine dans une spirale silencieuse de douleur et de fatalité.

Indonésie – 2023 – 1h46 – en bahasa indonésien avec sous-titres français

Réalisation : Jeremias Nyangoen

Scénario : Jeremias Nyangoen

Avec : Merlinda Dessy Adoe, Irma Novita Rihi, Bani Sallum Ratu Ke

Festival du Cinéma Indonésien. 6-7 novembre 2025. ; Crédits : Ambassade d’Indonésie à Paris

Yuni (au jeudi le 6 novembre 2025. 21h00 – 22h35)

Titre International : Yuni

Yuni est une lycéenne brillante qui rêve d’intégrer une université. Mais soudain, elle reçoit une demande en mariage d’un homme qu’elle connaît à peine. Accepter, c’est renoncer à ses études ; refuser, c’est s’exposer à la colère de sa famille et de sa communauté.

Indonésie – 2021 – 1h35 – en bahasa indonésien avec sous-titres français

Réalisation : Kamila Andini

Scénario : Kamila Andini, Prima Rusdi

Casting : Arawinda Kirana, Asmara Abigail, Sekar Sari

Garuda Power (au vendredi le 7 novembre 2025. 13h30 – 15h02. Commencé par une présentation du réalisateur.)

Titre International : Garuda Power – The Spirit Within

Garuda Power explore l’histoire méconnue et spectaculaire du cinéma indonésien, depuis ses origines dans les années 1930 jusqu’à son âge d’or des années 1970-80 et sa renaissance contemporaine – à travers un prisme précis : celui de l’action.

Indonésie – 2021 – 1h17– en bahasa indonésien & anglais avec sous-titres français

Réalisation : Bastian Meiresonne

Avec : Barry Prima, Billy Chong, Avent Cristy

Les larmes du crocodile (au vendredi le 7 novembre 2025. 15h15 – 16h53)

Titre International : Crocodile Tears

Johan vit reclus dans une ferme de crocodiles, où il prend soin de sa mère. Rongée par l’abandon depuis le départ de son mari, celle-ci s’est réfugiée dans une relation obsessionnelle avec un crocodile albinos. Ce fragile équilibre vacille le jour où Johan s’éprend d’une jeune femme énigmatique.

Indonésie – 2024 – 1h38 – en bahasa indonésien avec sous-titres français

Réalisateur : Tumpal Tampubolon

Scénariste : Tumpal Tampubolon

Avec : Yusuf Mahardika, Marissa Anita, Zulfa Maharani

Entrée libre. Réservation obligatoire. Compte tenu du nombre limité de visiteurs dû à notre capacité d’accueil, nous vous remercions de bien vouloir annuler votre inscription si vous ne pouvez pas assister à l’événement.

Ne manquez pas cet événement ! Venez nombreux et invitez vos amis à découvrir la richesse de la culture indonésiens!

#festivalfilm #entreelibre #festivalgratuit #ouvertaupublic

Découvrez l’Indonésie sans quitter Paris ! Quatre films sélectionnés pour vous faire découvrir la culture et la société indonésiennes.

Du jeudi 06 novembre 2025 au vendredi 07 novembre 2025 :

jeudi, vendredi

de 18h30 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-06T19:30:00+01:00

fin : 2025-11-08T00:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-06T18:30:00+02:00_2025-11-06T23:00:00+02:00;2025-11-07T18:30:00+02:00_2025-11-07T23:00:00+02:00

Club de l’Etoile cinéma 14 rue Troyon 75017 Paris

https://FCI25.eventbrite.fr socioculturel@ambassade-indonesie.fr