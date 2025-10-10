Festival du Cinéma Italien Cours des Dames La Rochelle
Festival du Cinéma Italien Cours des Dames La Rochelle vendredi 10 octobre 2025.
Festival du Cinéma Italien
Cours des Dames CGR Dragon La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2025-10-10
fin : 2025-10-12
2025-10-10
Le premier festival du cinéma italien organisé par Cinestate et le CGR Dragon.
Cours des Dames CGR Dragon La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festivalcinestate.lr17@gmail.com
English : Italian Film Festival
The first Italian film festival organized by Cinestate and CGR Dragon.
German : Festival des italienischen Films
Das erste Festival des italienischen Films, das von Cinestate und dem CGR Dragon organisiert wird.
Italiano :
Il primo festival del cinema italiano organizzato da Cinestate e dalla CGR Dragon.
Espanol : Festival de Cine Italiano
Primer festival de cine italiano organizado por Cinestate y la CGR Dragon.
