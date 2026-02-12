Festival du cinéma italien Tutti al cinema ! Cinéma Les Cinéastes Le Mans

Festival du cinéma italien Tutti al cinema !

Cinéma Les Cinéastes 42 Place des Comtes du Maine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – 9.2 EUR

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-15

Le cinéma Les Cinéastes et l’association Dante Alighieri du Mans ont sélectionné pour vous onze films italiens dans le cadre de la 10e édition du festival du cinéma italien Tutti al cinema !

Benvenuti a tutti !

Bienvenue à tous pour cette nouvelle saison de Tutti al cinema !

Une édition particulière puisque cette année le Festival de cinéma italien fêtera ses dix ans. Pour l’occasion le cinéma Les Cinéastes, l’association Dante Alighieri du Mans et toute l’équipe ont sélectionné pour vous onze films qui seront à l’affiche pendant dix jours, du 6 au 15 mars. Comme tous les ans la sélection vous permettra de découvrir des œuvres récentes et de voir, ou revoir, un film patrimoine I Vitelloni de Federico Fellini. Il y dépeint l’errance de jeunes gens oisifs et immatures qui ont bien du mal à trouver leur voie. Exprimer sa personnalité ou réaliser ses objectifs est au contraire ce qui anime d’autres personnages des films programmés cette année.

La sélection de ce dixième Festival est à nouveau constituée d’oeuvres peu représentées dans les cinémas français. Ne manquez donc pas ce nouveau rendez-vous annuel ! À bientôt dans les salles des Cinéastes !

Evviva il cinema italiano ! Tutti al cinema ! .

English :

Les Cinéastes cinema and the Dante Alighieri association in Le Mans have selected eleven Italian films for you as part of the 10th edition of the Italian film festival: Tutti al cinema!

