Festival du cirque présente la parade de mickey Arles

Festival du cirque présente la parade de mickey Arles mercredi 1 octobre 2025.

Festival du cirque présente la parade de mickey

Du mercredi 1er au samedi 4 octobre 2025 de 17h à 18h30.

Dimanche 5 octobre 2025 de 15h à 16h30. Place Lamartine Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 15:00:00

fin : 2025-10-05 16:30:00

Date(s) :

2025-10-01 2025-10-05

Ne manquez pas le passage du festival du cirque qui présente son tout nouveau spectacle « la parade de mickey » installé à Arles.Enfants

Venez découvrir un spectacle féerique mélangeant le monde du cirque avec la présence des personnages préférés de vos enfants !!!

NOUVEAUTÉ !!! Vaiana et Maui.

Spectacles

Mercredi 1er octobre À 17H

Samedi 4 octobre À 17H

Dimanche 5 octobre À 15H

Chapiteau chauffé.

Réservation possible uniquement pour les places en loge directement sur place ou par téléphone au 06 84 97 67 45

Ouverture de la billetterie 30 minutes avant la séance directement sur place



Rejoignez-nous pour une parade spectaculaire qui met en scène vos personnages préférés dans un défilé haut en couleur et plein de surprises. Le Festival, qui jouit d’une popularité départementale, promet des distractions et des loisirs captivants au cœur de la charmante ville d’Arles. .

Place Lamartine Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 84 97 67 45

English :

Don’t miss the circus festival, which presents its brand new show « La parade de mickey » in Arles.

German :

Verpassen Sie nicht den Auftritt des Zirkusfestivals, das seine brandneue Show « la parade de mickey » vorstellt, die in Arles installiert wurde.

Italiano :

Non perdete il festival del circo, che presenta ad Arles il suo nuovissimo spettacolo « la parade de mickey ».

Espanol :

No se pierda el festival de circo, que presenta en Arles su nuevo espectáculo « la parade de mickey ».

L’événement Festival du cirque présente la parade de mickey Arles a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme d’Arles