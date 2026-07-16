Informations pratiques

Trégrom

Festival du cirque

Pen Ar Pont Trégrom Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-04

Festival de spectacles vivants !

Vendredi, dès 18h le site ouvrira ses portes en accès libre avec buvette, ateliers cyanotype et diverses animations, douceurs sucrées, coin détente, jeux en bois et installation sonore.

A 20h, sous chapiteau, place au dîner-spectacle avec plusieurs numéros artistiques.

Samedi, dès 13h; le site ouvrira ses portes en accès libre avec tout au long de la journée, buvette et douceurs sucrées, ateliers cyanotype et diverses animations, douceurs sucrées, coin détente, jeux en bois, installation sonore et coin caravanes avec ateliers cyanotype et labo-photo.

Sous le chapiteau, trois spectacles rythmeront la journée 14h spectacle de jonglage par le collectif du Plateau; 16h, rencontre d’une musicienne et d’une artiste de cirque avec le spectacle Faire le plein d’Amour ; 17h30 porté accrobatique avec le collectif Pourquoi pas.

20h30 Concert du groupe War-Sav 7tet .

Pen Ar Pont Trégrom 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 44 25 20 33

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English :

L’événement Festival du cirque Trégrom a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose