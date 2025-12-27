Festival Du classique au hangar 2026, Nantes Centre et Quartiers Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-30 00:00 –

Gratuit : non Au chapeau / Soirée du samedi 31 : 8 € Tout public

8 concerts gratuits de musique classique d’environ 45 minutesPendant 4 jours, 2 concerts par soir : un apéritif à 19h30, un dîner à 20h30Rendez-vous :????les 28, 29 et 30 janvier au Magmaa et au Hangar à Bananes. Sans réservation (venez tôt !)????le 31 janvier au Moon Social Club. Réservation possible (8 €)Entrée libre dans la limite des places disponiblesN’hésitez à nous soutenir en mettant dans le chapeau car nos concerts sont gratuits et notre association n’est pas subventionnéeRetrouvez toute la programmation sur www.duclassiqueauhangar.comÉvénement Facebook

Nantes Centre et Quartiers Nantes 44000

https://www.duclassiqueauhangar.com/accueil1



