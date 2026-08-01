Informations pratiques

Barjac

FESTIVAL DU CLOWN 3 CLOWNS

Barjac Lozère

Tarif : 10 – 10 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

Ils sont à la fin d’une chose et en commencent une autre.

Ils ont déjà bien roulé leur bosse, se sont croisés parfois. Avec leurs 194 années cumulées, malgré la fatigue, l’usure et le grand foutoir de ce monde, la flamme est toujours là.

Ils sont à la fin d’une chose et en commencent une autre.

Ils ont déjà bien roulé leur bosse, se sont croisés parfois. Avec leurs 194 années cumulées, malgré la fatigue, l’usure et le grand foutoir de ce monde, la flamme est toujours là.

Ils vont faire leur cirque dans le rond de lumière. Ils cherchent alors leurs acrobaties et leurs gags dans les méandres de leur savoir-faire. Ils interrogent l’art clownesque. Jouer des ficelles du métier, les revisiter, les détourner, mettre en abyme la fonction d’amuseur.

C’est un peu comme un témoignage. C’est ça leur spectacle, un genre de documentaire.

Monsieur Lô, le Blanc, et les Augustes Marcel et Airbus révisent leurs classiques puis partent pour un hommage aux clowns d’antan… et ça dérape crescendo.

L’histoire des clowns racontée par des clowns, c’est encore une histoire de clowns. .

Barjac 48000 Lozère Occitanie cieundeuxtroissoleils@gmail.com

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English :

They’re at the end of one thing and starting another.

They’ve already been through a lot, and sometimes they’ve crossed paths. With their combined 194 years, despite the fatigue, the wear and tear, and the chaos of this world, the flame is still there.

L’événement FESTIVAL DU CLOWN 3 CLOWNS Barjac a été mis à jour le 2026-08-06 par Conseil Départemental