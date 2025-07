FESTIVAL DU COMMINGES 2025 AUDREY VIGOUREUX & PIERRE FOUCHENNERET Lieu-dit Saint-Just Valcabrère

FESTIVAL DU COMMINGES 2025 AUDREY VIGOUREUX & PIERRE FOUCHENNERET Lieu-dit Saint-Just Valcabrère jeudi 31 juillet 2025.

FESTIVAL DU COMMINGES 2025 AUDREY VIGOUREUX & PIERRE FOUCHENNERET

Lieu-dit Saint-Just BASILIQUE SAINT-JUST Valcabrère Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 45 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-31 20:30:00

fin : 2025-07-31 22:00:00

Date(s) :

2025-07-31

Dans le cadre du Festival du Comminges qui fête son 50ème anniversaire.

Audrey Vigoureux, pianiste caméléon, et Pierre Fouchenneret, violoniste à l’appétit insatiable, signent un programme de toute beauté, entre lyrisme, virtuosité et poésie dans l’acoustique envoûtante de la basilique Saint-Just.

Fauré, Ravel, Franck, trois joyaux d’un répertoire français fin de siècle d’une remarquable sophistication, servis par deux interprètes d’exception.

Pierre Fouchenneret, violoniste qualifié ‘d’archet hors norme” Le Figaro -, joue avec des musiciens

d’exception et est invité sur les scènes internationales.

Audrey Vigoureux, pianiste de renom, récompensée par de nombreux prix, est lauréate de plusieurs

concours dont celui de la fondation De Agostini et 1 prix Yamaha Europa.

Répétition ouverte au public de 16h à 17h.

Par des concerts aux programmes diversifiés, associant de jeunes talents à des artistes de renom, le

Festival du Comminges, qui célèbre ses 50 ans, souhaite valoriser le patrimoine commingeois et faire découvrir et aimer la musique classique à tous les publics. 10 .

Lieu-dit Saint-Just BASILIQUE SAINT-JUST Valcabrère 31510 Haute-Garonne Occitanie

English :

As part of the Festival du Comminges, celebrating its 50th anniversary.

Audrey Vigoureux, a chameleon-like pianist, and Pierre Fouchenneret, a violinist with an insatiable appetite, create a program of beauty, lyricism, virtuosity and poetry in the spellbinding acoustics of the Saint-Just basilica.

German :

Im Rahmen des Festival du Comminges, das sein 50-jähriges Bestehen feiert.

Die Chamäleon-Pianistin Audrey Vigoureux und der Geiger Pierre Fouchenneret mit seinem unersättlichen Appetit haben ein wunderschönes Programm zwischen Lyrik, Virtuosität und Poesie in der bezaubernden Akustik der Basilika Saint-Just zusammengestellt.

Italiano :

Nell’ambito del Festival du Comminges, che celebra il suo 50° anniversario.

Audrey Vigoureux, pianista camaleontica, e Pierre Fouchenneret, violinista dall’appetito insaziabile, presentano un programma di bellezza, lirismo, virtuosismo e poesia nella suggestiva acustica della basilica di Saint-Just.

Espanol :

En el marco del Festival du Comminges, que celebra su 50 aniversario.

Audrey Vigoureux, pianista camaleónica, y Pierre Fouchenneret, violinista con un apetito insaciable, presentan un programa de belleza, lirismo, virtuosismo y poesía en la fascinante acústica de la basílica de Saint-Just.

L’événement FESTIVAL DU COMMINGES 2025 AUDREY VIGOUREUX & PIERRE FOUCHENNERET Valcabrère a été mis à jour le 2025-07-09 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE