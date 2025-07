FESTIVAL DU COMMINGES 2025 DULCI JUBILO & THOMAS OSPITAL Ville Haute Saint-Bertrand-de-Comminges

FESTIVAL DU COMMINGES 2025 DULCI JUBILO & THOMAS OSPITAL Ville Haute Saint-Bertrand-de-Comminges mercredi 20 août 2025.

Ville Haute CATHÉDRALE SAINTE-MARIE Saint-Bertrand-de-Comminges Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 35 EUR

Début : 2025-08-20 20:30:00

fin : 2025-08-20 22:00:00

2025-08-20

Dans le cadre du Festival du Comminges qui fête son 50ème anniversaire.

Le Choeur Dulci Jubilo ‘douce joie’ proposera un répertoire choral de multiples pays avec la complicité du célèbre organiste Thomas Ospital, titulaire du Grand Orgue de l’Église St-Eustache à Paris.

Une des œuvres essentielles de Gabriel Fauré transcrite ici par l’organiste basque Thomas Ospital. Il partagera la scène avec Dulci Jubilo, ensemble vocal de Montauban, sous l’égide du chef de chœur et compositeur Christopher Gibert. À la croisée de l’interprétation et de la création, les artistes se signalent dans le paysage musical émergent.

Répétition de 16h à 17h ouverte au public.

Par des concerts aux programmes diversifiés, associant de jeunes talents à des artistes de renom, le

Festival du Comminges, qui célèbre ses 50 ans, souhaite valoriser le patrimoine commingeois et faire découvrir et aimer la musique classique à tous les publics.

English :

As part of the Festival du Comminges, celebrating its 50th anniversary.

The Choeur Dulci Jubilo ?douce joie? will offer a choral repertoire from many countries, with the complicity of renowned organist Thomas Ospital, titular of the Grand Orgue at St-Eustache Church in Paris.

German :

Im Rahmen des Festival du Comminges, das sein 50-jähriges Bestehen feiert.

Der Chor Dulci Jubilo ?douce joie? wird ein Chorrepertoire aus verschiedenen Ländern präsentieren, mit der Unterstützung des berühmten Organisten Thomas Ospital, Inhaber der großen Orgel der Kirche St-Eustache in Paris.

Italiano :

Nell’ambito del Festival du Comminges, che celebra il suo 50° anniversario.

Il Choeur Dulci Jubilo « douce joie » eseguirà un repertorio corale proveniente da un’ampia gamma di Paesi, con l’aiuto del rinomato organista Thomas Ospital, titolare del Grande Organo della Chiesa di St-Eustache a Parigi.

Espanol :

En el marco del Festival du Comminges, que celebra su 50 aniversario.

El Choeur Dulci Jubilo ?douce joie? interpretará un repertorio coral de diversos países, con la ayuda del célebre organista Thomas Ospital, titular del Gran Órgano de la Iglesia de St-Eustache de París.

