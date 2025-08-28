Festival du Comminges SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges
Festival du Comminges SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Saint-Bertrand-de-Comminges jeudi 28 août 2025.
Festival du Comminges
SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Basilique Saint-Juste de Valcabrère
Début : 2025-08-28 18:30:00
fin : 2025-08-28
Concert gratuit organisé le jeudi 28 août 2025 de 18h30 à 19h30 à la Basilique Saint-Just de Valcabrère.
Ce concert sur le thème du « Carnaval des animaux » de Camille Saint-Saëns sera interprété à l’orgue 4 mains et 4 pieds par Elisabeth Amalric et Gérard Seel, organistes accompagnés par le texte de Francis Blanche dit par Marie-Josée Tournant.
SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES Basilique Saint-Juste de Valcabrère Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Haute-Garonne Occitanie
English :
Free concert organized on Thursday August 28, 2025 from 6:30 pm to 7:30 pm at the Basilique Saint-Just in Valcabrère.
This concert on the theme of Camille Saint-Saëns’ « Carnival of the Animals » will be performed on the 4-hand, 4-foot organ by organists Elisabeth Amalric and Gérard Seel, accompanied by Francis Blanche’s text narrated by Marie-Josée Tournant.
German :
Kostenloses Konzert, das am Donnerstag, den 28. August 2025, von 18:30 bis 19:30 Uhr in der Basilika Saint-Just in Valcabrère veranstaltet wird.
Dieses Konzert mit dem Thema « Karneval der Tiere » von Camille Saint-Saëns wird auf der Orgel mit 4 Händen und 4 Füßen von den Organisten Elisabeth Amalric und Gérard Seel gespielt, begleitet von einem Text von Francis Blanche, der von Marie-Josée Tournant gesprochen wird.
Italiano :
Concerto gratuito organizzato giovedì 28 agosto 2025 dalle 18.30 alle 19.30 presso la Basilica di Saint-Just a Valcabrère.
Questo concerto sul tema del « Carnevale degli animali » di Camille Saint-Saëns sarà eseguito all’organo a 4 mani e 4 piedi da Elisabeth Amalric e Gérard Seel, organisti accompagnati dal testo di Francis Blanche narrato da Marie-Josée Tournant.
Espanol :
Concierto gratuito organizado el jueves 28 de agosto de 2025 de 18:30 a 19:30 en la Basílica Saint-Just de Valcabrère.
Este concierto sobre el tema del « Carnaval de los animales » de Camille Saint-Saëns será interpretado al órgano de 4 manos y 4 pies por Elisabeth Amalric y Gérard Seel, organistas acompañados por el texto de Francis Blanche leído por Marie-Josée Tournant.
