Festival du conte Adèle Zouane De la mort qui tue Capbreton
Festival du conte Adèle Zouane De la mort qui tue Capbreton vendredi 15 mai 2026.
Capbreton
Festival du conte Adèle Zouane De la mort qui tue
Capbreton Landes
Tarif : – – 18 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 21:00:00
fin : 2026-05-15 22:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Dans un solo théâtral et philosophique plein d’énergie, Adèle Zouane nous questionne, se livre et nous invite à démystifier la mort, puisque face à elle nous sommes tous égaux… Voici un véritable exutoire tout autant qu’un manifeste nécessaire pour redonner sa juste place à la grande faucheuse.
Théâtre
Dans un solo théâtral et philosophique plein d’énergie, Adèle Zouane nous questionne, se livre et nous invite à démystifier la mort, puisque face à elle nous sommes tous égaux… Voici un véritable exutoire tout autant qu’un manifeste nécessaire pour redonner sa juste place à la grande faucheuse. Préparez-vous à mourir de rire… et vous sentir bien vivants !
Écriture et jeu Adèle Zouane Régie et jeu Jaime Chao Soutiens et co-productions Chahuts Festival des arts de la parole (Bordeaux), Scène nationale Carré-Colonnes (Saint-Médard et Blanquefort)
VENDREDI 15 MAI 21H SALLES MUNICIPALES
DÈS 12 ANS 55 MIN TARIF A .
Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 71 97 02 festivals@capbreton.fr
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English : Festival du conte Adèle Zouane De la mort qui tue
In an energetic, theatrical and philosophical solo, Adèle Zouane asks questions, shares her thoughts and invites us to demystify death, since in the face of it we are all equal? It’s as much an outlet as a manifesto for giving the grim reaper his rightful place.
L’événement Festival du conte Adèle Zouane De la mort qui tue Capbreton a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS
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