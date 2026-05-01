Capbreton

Festival du conte Adèle Zouane Mon mec veut devenir rappeur

Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 17:45:00

fin : 2026-05-16 19:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Son amoureux rêve de rap, elle rêve qu’il réussisse ! Elle transforme le récit personnel, avec humour et tendresse, en une épopée universelle qui interroge nos propres capacités à soutenir nos proches. Un récit lumineux et réconfortant qui donne envie de croire en soi et en ceux qu’on aime.

Théâtre récit

Après avoir exploré l’amour et la mort, Adèle Zouane plonge au cœur du vivant, là où s’invente la force motrice du couple. Son amoureux rêve de rap, elle rêve qu’il réussisse ! Elle transforme le récit personnel, avec humour et tendresse, en une épopée universelle qui interroge nos propres capacités à soutenir nos proches et à donner corps à leurs rêves. Un récit lumineux et réconfortant qui donne envie de croire en soi

et en ceux qu’on aime.

Écriture et interprétation Adèle Zouane Musique Jaime Chao

Coproduction Réseau TRAFFIC, Scène nationale Carré-Colonnes Le Collectif

Bajour est conventionné par la DRAC Bretagne

SAMEDI 16 MAI 17H45 VILLAGE CHAPITEAU

DÈS 13 ANS 1H15 GRATUIT .

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festivals@capbreton.fr

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English : Festival du conte Adèle Zouane Mon mec veut devenir rappeur

Her lover dreams of rap, and she dreams of his success! With humor and tenderness, she transforms her personal story into a universal epic that questions our own ability to support our loved ones. A luminous, heartwarming tale that makes you want to believe in yourself and your loved ones.

L’événement Festival du conte Adèle Zouane Mon mec veut devenir rappeur Capbreton a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS