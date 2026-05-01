Festival du Conte Alberto Garcia Sánchez Le septième jour Jardin public Capbreton

Capbreton

Festival du Conte Alberto Garcia Sánchez Le septième jour

Jardin public 1 Rue Pierre Dessis Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 17:15:00

fin : 2026-05-14 18:30:00

Date(s) :

2026-05-14

Mythe cosmogonique émancipateur

Au septième jour de la création, l’harmonie régnait entre êtres humains et nature. Le paradis n’avait besoin ni de poète·sses ni de conteur·euses, la justice et la beauté étaient partout. Puis la cupidité est apparue entraînant dissonance et conflits.

Mythe cosmogonique émancipateur

Au septième jour de la création, l’harmonie régnait entre êtres humains et nature. Le paradis n’avait besoin ni de poète·sses ni de conteur·euses, la justice et la beauté étaient partout. Puis la cupidité est apparue entraînant dissonance et conflits. Le septième jour nous invite à considérer que le paradis n’est pas perdu, qu’il est quelque part maltraité, privatisé et oublié. Qu’il a été expulsé de l’humanité, de nos rêves, et qu’il n’attend qu’un

geste qu’on ait le courage de l’imaginer.

De et avec Alberto García Sánchez Avec la complicité de Jean-Jacques Epron et Nelly Bernard

JEUDI 14 MAI 17H15 VILLAGE CHAPITEAU DÈS 12 ANS 1H20 GRATUIT .

Jardin public 1 Rue Pierre Dessis Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festivals@capbreton.fr

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English : Festival du Conte Alberto Garcia Sánchez Le septième jour

Emancipatory cosmogonic myth

On the seventh day of creation, harmony reigned between human beings and nature. Paradise needed no poets or storytellers, and justice and beauty were everywhere. Then greed appeared, bringing dissonance and conflict.

L’événement Festival du Conte Alberto Garcia Sánchez Le septième jour Capbreton a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS