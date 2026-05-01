Festival du conte Après-soirées au Backstage Capbreton
Festival du conte Après-soirées au Backstage Capbreton samedi 16 mai 2026.
Capbreton
Festival du conte Après-soirées au Backstage
5 Rue du Général de Gaulle Capbreton Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 22:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Après-soirées au Backstage
Bar-restaurant partenaire du festival, le Backstage vous accueille jeudi, vendredi et samedi pour une fin de soirée entre artistes, spectateurs et équipe du festival.
Après-soirées au Backstage
Bar-restaurant partenaire du festival, le Backstage vous accueille jeudi, vendredi et samedi pour une fin de soirée entre artistes, spectateurs et équipe du festival. .
5 Rue du Général de Gaulle Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 32 77 50
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English : Festival du conte Après-soirées au Backstage
After-evenings at the Backstage
As a partner bar-restaurant of the festival, the Backstage welcomes you on Thursday, Friday and Saturday for a late-night get-together with artists, spectators and festival staff.
L’événement Festival du conte Après-soirées au Backstage Capbreton a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS
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