Capbreton

Festival du conte Après-soirées au Backstage

5 Rue du Général de Gaulle Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 22:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Après-soirées au Backstage

Bar-restaurant partenaire du festival, le Backstage vous accueille jeudi, vendredi et samedi pour une fin de soirée entre artistes, spectateurs et équipe du festival.

Après-soirées au Backstage

Bar-restaurant partenaire du festival, le Backstage vous accueille jeudi, vendredi et samedi pour une fin de soirée entre artistes, spectateurs et équipe du festival. .

5 Rue du Général de Gaulle Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 32 77 50

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English : Festival du conte Après-soirées au Backstage

After-evenings at the Backstage

As a partner bar-restaurant of the festival, the Backstage welcomes you on Thursday, Friday and Saturday for a late-night get-together with artists, spectators and festival staff.

L’événement Festival du conte Après-soirées au Backstage Capbreton a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS