Festival du Conte Esplanade de la Liberté / coeur de ville Capbreton

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-17

2026-05-13

Le Festival du conte reprend ses quartiers en cœur de ville pour une 37 édition mêlant conte et expérimentations pluridisciplinaires. Un événement qui fera la part belle aux découvertes mais également aux compagnies accueillies tout au long de l’année au Pôle de l’Oralité. Le Village retrouvera ses fidèles partenaires (la médiathèque- ludothèque L’Écume des jours, la librairie Le Vent Délire et Grain de sel) pour une semaine festive et riche en rencontres.

Programmation en ligne

>>> à partir du 1 mars www.capbreton.fr

Tarifs: 13€ (plein)/7€ (réduit) / 5€ (jeune public et familial)

Billetterie:

En ligne: www.capbreton.festik.net Ou à l’Office de tourisme Agences Landes Atlantique Sud .

Esplanade de la Liberté / coeur de ville Casino municipal Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 00

English : Festival du Conte

The 35th edition will feature artists who have made their mark on the festival, and will be an opportunity to discover other containers, by multiplying the artistic proposals around last year’s theme: languages, cultures and narratives of the world. Creations, performances, conferences, meetings

German : Festival du Conte

Die 37. Ausgabe des Märchenfestivals findet wieder im Stadtzentrum statt und verbindet Märchen mit multidisziplinären Experimenten. Die Veranstaltung bietet Neuentdeckungen, aber auch die im Laufe des Jahres im Pôle de l’Oralité aufgenommenen Theatergruppen. Das Dorf wird wieder seine

Italiano :

Il Festival del Racconto torna nel cuore della città per la 37a edizione che unisce narrazione e sperimentazione multidisciplinare. Un evento che darà spazio alle nuove scoperte e alle compagnie che hanno lavorato al Pôle de l’Oralité durante tutto l’anno. Il Villaggio tornerà con il suo

Espanol : Festival du Conte

El Festival de Cuentacuentos vuelve al paseo marítimo en su 36ª edición, combinando narración y experimentación multidisciplinar. Es un evento que mostrará el trabajo de artistas acogidos durante todo el año en el Pôle de l’Oralité, así como proyectos de acción cultural.

