Festival du Conte Cécile Péeus Tues mais têtues Chapiteau Capbreton

Capbreton

Festival du Conte Cécile Péeus Tues mais têtues

Chapiteau 1 Rue Pierre Dessis Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 17:00:00

fin : 2026-05-15 18:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Grandes absentes de nos livres d’histoires, nombreuses sont les femmes aux parcours exceptionnels et pourtant inconnues oubliées, comme si elles n’avaient jamais existé ! Cécile Pérus raconte Agnodice, Chéryl Bridges et Marthe Gautier pour sortir de l’anonymat ces destins singuliers.

Taire, c’est oublier. Nommer, c’est faire exister

Grandes absentes de nos livres d’histoires, nombreuses sont les femmes aux parcours exceptionnels et pourtant inconnues oubliées, invisibilisées, comme si elles n’avaient jamais existé ! Cécile Pérus raconte Agnodice, Chéryl Bridges et Marthe Gautier pour sortir de l’anonymat ces destins singuliers, pour dire aux filles et aux garçons d’aujourd’hui que demain peut se vivre et s’écrire autrement, à condition de n’oublier personne.

De et avec Cécile Pérus Aide à l’écriture et mise en scène

Amalia Modica Création lumière et sonore Gilles Gauvin

VENDREDI 15 MAI 17H VILLAGE CHAPITEAU

DÈS 13 ANS 1H GRATUIT .

Chapiteau 1 Rue Pierre Dessis Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festival@capbreton.fr

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English : Festival du Conte Cécile Péeus Tues mais têtues

The great absentees from our history books, there are many women with exceptional careers who are nevertheless unknown: forgotten, as if they had never existed! Cécile Pérus tells the story of Agnodice, Chéryl Bridges and Marthe Gautier, to bring these singular destinies out of anonymity.

L’événement Festival du Conte Cécile Péeus Tues mais têtues Capbreton a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS