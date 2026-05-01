Capbreton

Festival du conte Cécile Pérus Le Moulin à histoires

Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 10:30:00

fin : 2026-05-16 11:15:00

Date(s) :

2026-05-16

Cécile Pérus installe son moulin sous le chapiteau du festival pour réveiller les paires d’oreilles des plus jeunes en ce samedi matin. Trois tours de manivelle dans le double sens des mots et une idée colorée sort du tiroir.

Laissez les contes, comptines, histoires et devinettes vous surprendre !

Histoires dites, re-dites et inédites

Cécile Pérus installe son moulin sous le chapiteau du festival pour réveiller les paires d’oreilles des plus jeunes en ce samedi matin. Trois tours de manivelle dans le double sens des mots et une idée colorée sort du tiroir.

Laissez les contes, comptines, histoires et devinettes se répandre… et vous surprendre !

SAMEDI 16 MAI 10H30 VILLAGE CHAPITEAU

3 À 6 ANS 40 MIN GRATUIT .

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festivals@capbreton.fr

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English : Festival du conte Cécile Pérus Le Moulin à histoires

Cécile Pérus sets up her windmill under the festival tent to wake up the youngest ears on this Saturday morning. Three turns of the crank on the double meaning of words and a colorful idea comes out of the drawer.

Let the tales, rhymes, stories and riddles surprise you!

L’événement Festival du conte Cécile Pérus Le Moulin à histoires Capbreton a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS