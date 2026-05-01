Capbreton

Festival du conte Christelle Lefèvre GLORIA… MA PRINCESSE INTÉRIEURE

2109 Rue du Prieuré Capbreton Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 14:00:00

fin : 2026-05-17 14:45:00

Date(s) :

2026-05-17

J’ai un rêve. Je rêve d’être enlevée sur scène, enlevée comme une princesse. Gloria

Christelle Lefèvre nous livre ici sa princesse intérieure . Elle poursuit sa recherche sur l’autodérision qui est sans doute la plus salutaire des formes d’humour.

Comédie

J’ai un rêve. Je rêve d’être enlevée sur scène, enlevée comme une princesse. Gloria

Christelle Lefèvre nous livre ici sa princesse intérieure . Elle poursuit sa recherche sur l’autodérision qui est sans doute la plus salutaire des formes d’humour. Entre cruauté et bienveillance, on ne se cache rien et on se pardonne tout.

Le final du spectacle appartient au public, il s’écrira ensemble, à chaque fois unique et, on l’espère, heureux avec beaucoup d’enfants.

De et avec Christelle Lefèvre Musique Fred Lefèvre Co-écriture Adeline Raynaud Regards amicaux Pierre-Jean Ferrain et Flavia Perez Mise en scène Bernard Colin

DIMANCHE 17 MAI 14H SQUARE MOULOUDJI

PRESQUE TOUT PUBLIC 45 MIN GRATUIT .

2109 Rue du Prieuré Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 41 97 02 festivals@capbreton.fr

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English : Festival du conte Christelle Lefèvre GLORIA… MA PRINCESSE INTÉRIEURE

I have a dream. I dream of being kidnapped on stage, kidnapped like a princess. Gloria

Here, Christelle Lefèvre reveals her inner princess . She continues her research into self-mockery, which is undoubtedly the most salutary form of humor.

L’événement Festival du conte Christelle Lefèvre GLORIA… MA PRINCESSE INTÉRIEURE Capbreton a été mis à jour le 2026-05-04 par OTI LAS